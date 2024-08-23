23 августа 2024, 10:15

В Ботсване добыли алмаз массой почти полкилограмма (фото)

Таких больших не находили почти 120 лет.

В алмазодобывающей компании назвали событие историческим, а алмаз — необычным.
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