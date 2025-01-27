Бриллианты теряют свой блеск из-за падения цен — The Guardian

27 января 2025, 15:15

Природные алмазы стоят в магазинах на 26% меньше, чем два года назад. Стоимость их "близнецов", выращенных в лаборатории алмазов, упала на 74%, если сравнивать с 2020 годом.

Компания De Beers, крупнейшее имя в алмазной отрасли, сообщила в прошлом месяце, что начала 2024-й год с огромным запасом алмазов на сумму $2 млрд и не смогла его реализовать к концу года. Компания сократила добычу на своих рудниках на 20%.



По словам Эдана Голана, управляющего партнера Tenoris, отслеживающего розничные цены на бриллианты, существует несколько причин резкого падения. "После COVID произошел всплеск спроса на бриллианты", — сказал он. Люди покупали больше предметов роскоши, также было много отложенных из-за пандемии свадеб. После того как огромный спрос был удовлетворен, произошел спад, который продолжается.



В Китае снижение спроса частично объясняется экономическим спадом, частично — меньшим количеством браков. По индустрии также ударили технологии выращивания алмазов в лаборатории. Раньше на изготовление уходили недели, но теперь их можно выращивать за несколько часов.



Их происхождение также намного легче отследить, чем происхождение добытых алмазов, а это значит, что выращенные в лаборатории камни рассматриваются покупателями-миллениалами как более этичные. Синтетические алмазы теперь занимают 45% рынка свадебных украшений — это большой удар для таких компаний, как De Beers.