В ряде областей вводятся аварийные отключения электроэнергии — "Укрэнерго"

29 августа 2024, 13:45

Отключения применяются в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях.



В этих регионах предыдущие графики отключений в указанных регионах временно не действуют.