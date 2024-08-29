Отключения применяются в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях.
В этих регионах предыдущие графики отключений в указанных регионах временно не действуют.
29 августа 2024, 13:45
В ряде областей вводятся аварийные отключения электроэнергии — "Укрэнерго"
Отключения применяются в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях.
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