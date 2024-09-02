2 сентября 2024, 14:45

Парламент Румынии рассмотрит передачу системы Patriot Украине

Законопроект предусматривает передачу одного из семи Patriot, приобретенных в США. Речь идет о конфигурации 3+, которая является самым современным вариантом Patriot.



Пусковая установка в этой конфигурации имеет вооружение до четырех ракет класса "воздух — воздух" под названием PAC-3, ее используют Соединенные Штаты и около 20 других союзников.

