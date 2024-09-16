В Турции на одном из полей образовалась воронка глубиной 20 метров

Карстовые воронки образуются из-за движения почвы в растворимых в воде горных породах. Глубина одних не превышает метра, другие уходят под землю на десятки и сотни метров.
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