25 сентября 2024, 8:15

TikTok удалил аккаунты российских государственных СМИ

Речь идет об аккаунтах медиагруппы "Россия сегодня", которой принадлежат пропагандистские агентства "РИА Новости" и sputnik, а также материнской компании телеканала RT "ТВ-Новости".



Это последовало за аналогичным шагом, предпринятым на прошлой неделе владельцем Instagram и Facebook, компанией Meta, которая заблокировала телеканалы за "вмешательство в иностранную деятельность".

