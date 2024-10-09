9 октября 2024, 9:45

Ураган "Милтон" 5 категории приближается к берегам Флориды

Миллионам людей рекомендуется срочно эвакуироваться, а чрезвычайное положение объявлено в 51 из 67 округов штата.



По прогнозам, шторм обрушится на побережье в среду. Из-за урагана президент США Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу.

