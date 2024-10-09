Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

Как рассказали организаторы, одну половину премии решили присудить Дэвиду Бейкеру "за вычислительный дизайн белка", а другую — Демису Гассабису и Джону Джумперу "за предсказание структуры белка".
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