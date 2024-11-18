Технологии, которая наука не допускает до населения

18 ноября 2024, 15:45

В 1920г инженер Роял Райф создал первый в мире ультрафиолетовый микроскоп с увеличением в 50.000 раз. Он позволял увидеть живой вирус.

Через 15 лет Райф создал частотный генератор, излучение которого поражало патогенную микрофлору, не травмируя окружающие ткани.Четырнадцать полностью задокументированных случаев полного исцеления раковых больных и использование его генератора на территории США запретили.Эксперименты с частотным генератором повторили наши современники, подтвердили простоту и эффективность метода борьбы с вирусами и патогенными организмами. Но официальная медицина отказалась признавать разработку.