Технологии, которая наука не допускает до населения

В 1920г инженер Роял Райф создал первый в мире ультрафиолетовый микроскоп с увеличением в 50.000 раз. Он позволял увидеть живой вирус.
Через 15 лет Райф создал частотный генератор, излучение которого поражало патогенную микрофлору, не травмируя окружающие ткани.
Четырнадцать полностью задокументированных случаев полного исцеления раковых больных и использование его генератора на территории США запретили.
Эксперименты с частотным генератором повторили наши современники, подтвердили простоту и эффективность метода борьбы с вирусами и патогенными организмами. Но официальная медицина отказалась признавать разработку.