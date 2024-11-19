Использование наушников более 4-х часов в день может быть опасно для мозга

19 ноября 2024, 10:15

Ученые из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета выяснили, что постоянная звуковая стимуляция нарушает естественные процессы обработки информации в мозге.

В исследовании приняли участие 1800 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет: у тех, кто проводит в наушниках более четырёх часов ежедневно, есть проблемы с концентрацией внимания, тревожностью и качеством сна.Чтобы не вредить здоровью, ученые рекомендуют ограничить время использования наушников и делать регулярные перерывы. Так негативное воздействие на мозг будет минимальным.