19 ноября 2024, 10:15

Использование наушников более 4-х часов в день может быть опасно для мозга

Ученые из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета выяснили, что постоянная звуковая стимуляция нарушает естественные процессы обработки информации в мозге.

В исследовании приняли участие 1800 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет: у тех, кто проводит в наушниках более четырёх часов ежедневно, есть проблемы с концентрацией внимания, тревожностью и качеством сна.

Чтобы не вредить здоровью, ученые рекомендуют ограничить время использования наушников и делать регулярные перерывы. Так негативное воздействие на мозг будет минимальным.
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