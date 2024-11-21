21 ноября 2024, 14:24

В США хотят вынудить Google продать свой браузер Chrome

Американские регулирующие органы хотят, чтобы суд разделил компанию Google, не позволив ей и дальше подавлять конкуренцию благодаря своей доминирующей поисковой системы после того, как суд признал, что на протяжении десятилетия компания злоупотребляла монополией, сообщает ABC News.



В документе министерства юстиции США предлагается ввести масштабные санкции в отношении Google, в том числе продажу веб-браузера Google Chrome,



Продажа Chrome "навсегда прекратит контроль Google над этой важнейшей точкой доступа к поиску и позволит конкурирующим поисковым системам получить доступ к браузеру, который для многих пользователей является воротами в интернет", — утверждают юристы минюста в своем заявлении.



Хотя регуляторы не стали требовать от Google продажи Android, они заявили, что судья должен четко указать, что компания может в будущем продать свою операционную систему для смартфонов, если найдутся новые доказательства, свидетельствующие о нарушениях со стороны Google.

