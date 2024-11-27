"Колибри — лучшие летуны на свете, — отметил Брет Тобальске, профессор биологии и директор лаборатории полетов в Университете Монтаны. — Их физиология и полетные характеристики отличаются чрезвычайной точностью. Они невероятно маневренны. Они способны парить бесконечно долго".
Именно эти характеристики привлекают исследователей к колибри. В том числе и производителей роботов.
В многочисленных летных лабораториях по всему миру изучают несколько видов существ — ястребиных мотыльков, стрекоз, летучих мышей и колибри, — исследуя секреты их летного мастерства, чтобы создать более совершенные машины. Большая часть работ финансируется оборонными ведомствами, чтобы использовать полученные знания для создания более совершенных самолетов. К примеру, работа в летной лаборатории Монтаны финансируется управлением военно-морских исследований Пентагона по контракту на общую сумму чуть более $660 тыс.
Робот, созданный на основе колибри, скорее всего, не будет нести оружие, но вместо этого его можно будет использовать для разведки улиц перед войсками, шпионажа за передвижениями войск или для поиска раненых солдат в местах, куда не может попасть человек, например, внутри обрушившегося здания или туннеля.
Насекомые также служат моделью для роботов, особенно бражник, шмель и стрекоза. Маленькие роботы, скорее всего, будут использоваться в качестве шпионов: бражник, к примеру, может приземлиться на цветы на террасе ресторана и следить за врагами, которые ужинают.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 14:15
В Раде назвали главные причины внештатного срабатывания 120-мм мин
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Укрзалізниця анонсує запуску другої пари потягів до Варшави зі Львова
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины
- Технологии | Сегодня, 12:45
Ученые изучают полет колибри, чтобы разработать роботов для ведения войны
- Технологии | Сегодня, 12:15
Норвегія планує збільшити допомогу Україні до $2,7 млрд у 2025 році
- Технологии | Сегодня, 11:45
Минобороны расследует поставки некачественных украинских 120-мм мин на фронт
- Софт | Сегодня, 11:15
OPPO виводить можливості ШІ в ColorOS 15 на новий рівень разом з Google
- Технологии | Сегодня, 10:45
НАТО закликає надати ЗСУ ракети середньої дальності
- Безопасность | Сегодня, 10:15
Австрийская компания OMV конфисковала российский газ на 230 млн евро – Reuters
Последние материалы
- Фотогалереи | 17 ноября, 19:41
Як виглядає аеропорт Луксор, Єгипет
- Обзоры | 17 ноября, 12:43
Maxxter MX-CHR-1224V25M – інтелектуальний зарядний пристрій для АКБ
- Обзоры | 10 ноября, 22:23
Maxxter MX-TST-1224 - протестує будь-який акумулятор
- Обзоры | 5 ноября, 23:02
Gelius GP-PK008 - дитячий 4G-смартгодинник з персоналізацією
- Обзоры | 3 ноября, 20:01
be quiet! Pure Wings 3 140 – 140-мілліметровий вентилятор для прогресивних систем
- Обзоры | 27 октября, 20:58
Gelius Nexus Magnetic Wireless Charge GP-PBW100i – бездротовий 15Вт повербанк
- Обзоры | 26 октября, 15:28
Gelius GP-FK001 – ліхтарик - брелок за 149 гривень
- Обзоры | 22 октября, 13:04
RIVACASE 7661 – практично "армійський" рюкзак для великого міста
- Фотогалереи | 16 октября, 13:29
Важкий бомбардувальний дрон використовують наші воїни проти окупанта
Популярные новости
- Интернет | 23 ноября, 23:09
Binance запустив офіційний верифікований канал у WhatsApp 5.00
- Софт | Сегодня, 11:15
OPPO виводить можливості ШІ в ColorOS 15 на новий рівень разом з Google 5.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
В Раде назвали главные причины внештатного срабатывания 120-мм мин 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:45
Укрзалізниця анонсує запуску другої пари потягів до Варшави зі Львова 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Ученые изучают полет колибри, чтобы разработать роботов для ведения войны 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Норвегія планує збільшити допомогу Україні до $2,7 млрд у 2025 році 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Минобороны расследует поставки некачественных украинских 120-мм мин на фронт 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
НАТО закликає надати ЗСУ ракети середньої дальності 0.00