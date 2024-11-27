27 ноября 2024, 12:45

Ученые изучают полет колибри, чтобы разработать роботов для ведения войны

"Колибри — лучшие летуны на свете, — отметил Брет Тобальске, профессор биологии и директор лаборатории полетов в Университете Монтаны. — Их физиология и полетные характеристики отличаются чрезвычайной точностью. Они невероятно маневренны. Они способны парить бесконечно долго".



Именно эти характеристики привлекают исследователей к колибри. В том числе и производителей роботов.



В многочисленных летных лабораториях по всему миру изучают несколько видов существ — ястребиных мотыльков, стрекоз, летучих мышей и колибри, — исследуя секреты их летного мастерства, чтобы создать более совершенные машины. Большая часть работ финансируется оборонными ведомствами, чтобы использовать полученные знания для создания более совершенных самолетов. К примеру, работа в летной лаборатории Монтаны финансируется управлением военно-морских исследований Пентагона по контракту на общую сумму чуть более $660 тыс.



Робот, созданный на основе колибри, скорее всего, не будет нести оружие, но вместо этого его можно будет использовать для разведки улиц перед войсками, шпионажа за передвижениями войск или для поиска раненых солдат в местах, куда не может попасть человек, например, внутри обрушившегося здания или туннеля.



Насекомые также служат моделью для роботов, особенно бражник, шмель и стрекоза. Маленькие роботы, скорее всего, будут использоваться в качестве шпионов: бражник, к примеру, может приземлиться на цветы на террасе ресторана и следить за врагами, которые ужинают.

