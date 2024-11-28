Скільки українців хочуть залишитися в Польщі?

28 ноября 2024, 10:15

Національний банк Польщі (NBP) опублікував результати дослідження, згідно з якими 21% українських біженців та 48% трудових мігрантів з України хочуть залишитись у Польщі на постійній основі.

Проте 60% біженців готові повернутися на батьківщину за умови закінчення війни.



Цікаві дані з статистики:

Українці відіграють важливу роль у польській економіці: 78% із них працюють чи активно шукають роботу. Їхні доходи на 76–90% складаються із заробітної плати. Цікаво, що 25% опитаних мігрантів зазначили, що їхні знайомі також планують приїхати до Польщі. При цьому частіше про бажання залишитись на довгий термін заявляють трудові мігранти, ніж біженці, багато з яких ще не визначилися з планами.



Основні чинники, що впливають рішення залишитися: можливість стабільної роботи, утримання сім'ї та спрощена легалізація перебування.