Більш ніж у два рази зросте вартість "автоцивілки" в 2025 році, — ЕП

18 декабря 2024, 9:15

Кінцева вартість залежатиме від низки інших чинників, зокрема конкуренції, андеррайтингової політики страховиків (оцінка ризиків), стратегії розвитку, аналізу збитковості, сегментації клієнтів за ризиковими ознаками та загальної ринкової ситуації в країні.

Генеральний директор МТСБУ (Моторно-транспортне страхове бюро України) Олександр Берназюк припускає, що зважаючи на всі фактори, вартість "автоцивілки" може зрости на 50-70%. В цілому на ринку прогнозуються зростання у 2-2,5 раза середньої вартості.До прикладу, якщо зараз ціна автоцивілки складає 2,2 тис. грн, то з прогнозованим підвищенням її вартість становитиме 4,4 тис. – 5,5 тис. грн.