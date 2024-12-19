19 декабря 2024, 11:15

НАТО планує купувати українську зброю

Генсек НАТО повідомив, що «коли настане мир» потрібно буде також подумати про економіку України і не лише постачати зброю, але й купувати в України.
Оцените новость:
  • 0 оценок