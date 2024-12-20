20 декабря 2024, 11:15

Netflix снимет сериал по игре S.T.A.L.K.E.R. — Insider Gaming

Как сообщается, стриминг уже начал вести переговоры с разработчиками. Даты релиза и деталей сюжета пока нет.


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