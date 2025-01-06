В Кении с неба рухнуло "кольцо" весом в полтонны - космический мусор

6 января 2025, 8:45

В кенийском округе Макуэни, расположенном к юго-востоку от Найроби, упал космический мусор, вызвавший переполох среди местных жителей.

Как сообщает The New York Times, с неба рухнуло металлическое кольцо диаметром около трех метров и весом порядка 498 килограммов. К счастью, обошлось без пострадавших.По заявлению местных СМИ, найденный объект является разделительным кольцом ракеты-носителя. Этот элемент конструкции, как полагают специалисты, остался на орбите в результате многолетней космической деятельности.Эксперты отмечают, что подобные случаи — напоминание о рисках, связанных с накоплением космического мусора на околоземной орбите.