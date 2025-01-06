В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус"

Рекордсменом премии стал криминальный мюзикл режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес». Фильм выиграл сразу в 10-ти номинациях.
Главные номинации
Лучший фильм-драма — «Бруталист».
Лучший режиссер — Брэйди Корбет, «Бруталист».
Лучший актер — Эдриен Броуди, «Бруталист».
Лучшая женская роль — Фернанда Торрес за фильм «Я все еще здесь».
Лучший анимационный фильм — латвийский мультфильм «Flow» режиссера Гинтса Зилбалодиса.
Лучший фильм-мюзикл/комедия, лучший кинофильм на иностранном языке, лучшая песня из фильма «El Mal» — фильм «Эмилия Перес».
Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес».
Лучшая мужская роль второго — Киран Калкин, «Настоящая боль».
Лучший телесериал — историческая японская сага «Сегун».
Лучший мини-сериал — «Олененок».
Другие победители премии:
Дэми Мур, «Субстанция» — лучшая женская роль в мюзикле или комедии.
Колин Фаррелл, «Пингвин» — лучшая мужская роль в мини-сериале.
Джоди Фостер, «Настоящий детектив» — лучшая женская роль в мини-сериале.
«Конклав» — лучший сценарий.
«Злая» — награда за кинематографические и кассовые достижения.