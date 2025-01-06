В Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус"

6 января 2025, 14:45

Рекордсменом премии стал криминальный мюзикл режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес». Фильм выиграл сразу в 10-ти номинациях.



Главные номинации

Лучший фильм-драма — «Бруталист».

Лучший режиссер — Брэйди Корбет, «Бруталист».

Лучший актер — Эдриен Броуди, «Бруталист».

Лучшая женская роль — Фернанда Торрес за фильм «Я все еще здесь».

Лучший анимационный фильм — латвийский мультфильм «Flow» режиссера Гинтса Зилбалодиса.

Лучший фильм-мюзикл/комедия, лучший кинофильм на иностранном языке, лучшая песня из фильма «El Mal» — фильм «Эмилия Перес».

Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес».

Лучшая мужская роль второго — Киран Калкин, «Настоящая боль».

Лучший телесериал — историческая японская сага «Сегун».

Лучший мини-сериал — «Олененок».



Другие победители премии:

Дэми Мур, «Субстанция» — лучшая женская роль в мюзикле или комедии.

Колин Фаррелл, «Пингвин» — лучшая мужская роль в мини-сериале.

Джоди Фостер, «Настоящий детектив» — лучшая женская роль в мини-сериале.

«Конклав» — лучший сценарий.

«Злая» — награда за кинематографические и кассовые достижения.