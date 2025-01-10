Varton NEON 230V - светодиодная лента для подсветки зданий

10 января 2025, 12:45

Различные сценарии освещения, широкий диапазон рабочих температур, устойчивость к внешним воздействиям.

Новая гибкая лента Varton NEON 230V позволяет реализовать множество концепций освещения, создавая непрерывные световые линии с различными характеристиками излучения и подчеркивая ночной облик зданий.NEON 230V отличается высокой степенью защиты от пыли и влаги IP65, широким диапазоном рабочих температур от -40° до +40°С, что позволяет использовать продукт в самых различных климатических условиях, устойчивостью к УФ излучению и другим внешним воздействиям. Гарантийный срок составляет 5 лет, а срок эксплуатации более 50.000 часов.