Немецкий инженер прожил под водой четыре месяца

27 января 2025, 18:15

59-летний Рудигер Кох провел 4 месяца в капсуле площадью 30 м², погруженной на 11 метров вглубь недалеко от побережья северной Панамы.

Его подводный дом был соединен с другой камерой над водой, откуда по узкой винтовой лестнице могли спускаться гости, сообщает The Guardian.Солнечные панели снабжали Коха электричеством, а внутри капсулы было почти все необходимые: кровать, туалет, телевизор, компьютер, интернет и даже велотренажер.Предыдущий рекорд принадлежал американцу Джозефу Дитури, который провел под водой 100 дней.