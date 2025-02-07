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7 февраля 2025, 8:15

Ferrari та McLaren звільнені від податку на розкіш в Україні, — Мінекономіки

У списку немає жодної моделі цих брендів, хоча останнім часом їх завозили до України.

Відсутні й електрокари Tesla чи Rivian, найдорожчі версії яких коштують понад 3 мільйони гривень.
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