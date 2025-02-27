Подборкой фильмов, которые получили "Оскар" за последние 10 лет

27 февраля 2025, 8:15

12 лет рабства (12 Years a Slave), 2014

ХІХ век, Нью-Йорк до отмены рабства. Соломон Нортап – чернокожий мужчина, родившийся свободным афроамериканцем и зарабатывающий на жизнь музыкой. Однажды он получает контракт на подработку в Вашингтоне, где его похищают и обрекают на 12 лет рабства, за которые Соломон сменит не одного хозяина.



В центре внимания (Spotlight), 2015

Основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители римско-католической церкви.



Лунный свет (Moonlight), 2017

Главный герой фильма родился в Майами в разгул всеобщего беззакония. Переживая крах семейных ценностей, конфликты с окружающими и горькое осознание своего тяжелого положения, герой находится в мучительном поиске самого себя.



Форма воды (The Shape of Water), 2017

1960-е годы. Немая девушка Элайза работает уборщицей в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии, и методы у сотрудников самые жестокие. Элайза влюбляется в пленённое существо и помогает ему сбежать.



Зеленая книга (Green Book), 2018

1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли — талантливый чернокожий музыкант — собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения. Он нанимает Тони в качестве водителя и телохранителя. Эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.



Паразиты (Parasite), 2020

В центре сюжета — история бедной корейской семьи Кин, обитающей в полуподвальном помещении и перебивающейся случайными заработками. Сыну повезло устроиться на работу в богатую семью учителем английского языка. Постепенно он перетягивает туда на работу своих родственников, скрывая от работодателей родство.



Земля кочевников (Nomadland), 2021

Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в её небольшом городке. Единственный выход для нее — погрузить имущество в фургон и стать одной из племени кочевников, путешествующих по США в поисках сезонного заработка.