Падение продаж Tesla совпало с ростом продаж китайских автомобилей в ЕС

3 марта 2025, 12:45

В то время как резкое сокращение числа новых зарегистрированных автомобилей Tesla стало главной темой новостей, регистрация китайских автомобилей в Европе увеличилась еще более быстрыми темпами.

СМИ уточняет, что в ряде случаев покупатели не осознавали, что "покупают китайское".



По данным отраслевой ассоциации ACEA, в январе число новых зарегистрированных в ЕС автомобилей Tesla сократилось на 50,3% по сравнению с январем 2024 года. Китайский производитель SAIC Motors за тот же период зафиксировал рост регистраций на 76,5%.



Бренд MG компании SAIC Motor составил львиную долю новых зарегистрированных китайских авто. Исследователи насчитали в общей сложности 19 349 новых автомобилей MG, зарегистрированных в ЕС-27, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. По словам автоэксперта Беатрикс Кейм из CAR Institute, рост в первую очередь является результатом успешного брендинга, поскольку MG особенно преуспевает на своей родине, в Великобритании. "Многие клиенты, возможно, не знают, что это бренд, принадлежащий китайскому производителю оригинального оборудования и выпускаемый им в Китае и Таиланде", — сказала она.