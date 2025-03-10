В Украине хотят избавиться от советского стрелкового оружия

10 марта 2025, 12:45

Конгломерат Colt CZ, базирующийся в Праге, наладил сборку своих штурмовых винтовок Bren 2 на территории Украины под названием "Січ", пишет Kyiv Independent.

Глава Colt CZ Ондрей Богач заявил, что цель состоит в том, чтобы "избавиться от зависимости Украины от советского оружия, такого как АК-47, и не только от самого оружия, но и от боеприпасов, которые до сих пор производятся в основном в россии и беларуси".Десятки тысяч штурмовых винтовок уже находятся в руках украинских военных, в основном завезенных из Чехии, но их сборка началась на территории Украины.Сейчас на украинских заводах Colt CZ может собирать 400 своих Bren 2 в день. Сборочные линии принадлежат "Укроборонпрому".