Microsoft решил убить "синий экран смерти" в Windows

31 марта 2025, 11:15

В новой версии операционной системы экран ошибки станет зеленым, а его дизайн более простым и менее стрессовым.

Также убран печальный смайлик и QR-код. Вместо этого оставлена только рекомендация перезагрузить компьютер.



Зелёный экран уже доступен в бета-версии 24H2, а также проходит тестирование вариант с чёрным экраном.

Изменение направлено на снижение стресса у пользователей и приведение интерфейса в соответствие с дизайном Windows 11.



«Синий экран смерти» существует с 1993 года, и его появление всегда ассоциировалось с паникой у пользователей: он появлялся из-за сбоя оборудования, например, выхода из строя оперативной памяти или накопителя.