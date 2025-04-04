4 апреля 2025, 14:15

Залипание в телефон перед сном увеличивает риск бессонницы – исследование

Ученые из Норвегии привлекли 45 тысяч добровольцев и выяснили, что всего один час, проведенный в гаджетах перед сном, увеличивает риск бессонницы до 59% и сокращает продолжительность сна в среднем на 24 минуты. При этом, совершенно неважно, что вы делаете: читаете новости, смотрите фильм или листаете соцсети, сообщает Newsweek.



Смартфоны влияют на сон по нескольким причинам: отнимают время, которое могло бы быть потрачено на отдых, задерживают засыпание и излучают голубой свет, нарушающий циркадные ритмы.



«Если вам трудно спать, и вы подозреваете, что время за экраном может быть фактором, попробуйте уменьшить использование экрана в постели, в идеале прекратите по крайней мере за 30-60 минут до сна», – советует автор исследования Гуннхильд Йонсен Хетланд.

