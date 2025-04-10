10 апреля 2025, 13:45

"Транспортний безвіз" між Україною і Євросоюзом продовжено до кінця року

Денис Шмигаль додав, що таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.



Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України — на 37%.



Нагадаємо, «транспортний безвіз» почав діяти 2022 року.

