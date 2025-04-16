Чехия будет закупать уран для АЭС у Казахстана вместо "Росатома"

16 апреля 2025, 8:15

Казахстанский производитель урана "Казатомпром" и чешская компания ČEZ a.s. подписали контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана для чешских АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба чешской компании.



"Поставки казахских концентратов природного урана в течение следующих семи лет могут покрыть примерно треть потребностей в уране для топливных сборок производства Westinghouse для атомной электростанции "Темелин". Соглашение повышает энергетическую безопасность Чешской Республики и поддерживает роль станции в обеспечении чистой и устойчивой энергии", — говорится в сообщении.



The Moscow Times пишет, что ранее поставки осуществлялись российской топливной компанией ТВЭЛ, входящей в структуру российской госкорпорации "Росатом".