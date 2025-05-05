Польский стартап представил реактивный ховербайк

5 мая 2025, 10:45

Заявлено, что одноместный реактивный ховербайк компании Volonaut способен развивать скорость до 200 км/ч. Airbike напоминает спидер-байки из «Звездных войн».

Без крыльев, пропеллеров и лишних элементов, он использует углеродное волокно и 3D-печатные детали.«Футуристическое одноместное транспортное средство — воплощение смелой концепции, часто изображаемой в научно-фантастических фильмах. Именно оттуда много лет назад пришло вдохновение, и со временем оно стало навязчивой идеей его создателя», — сообщают представители компании.