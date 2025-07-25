DLP решения от GTB видят перемещения данных в облаке

25 июля 2025, 10:25

GTB Technologies — американская компания, специализирующаяся на решениях по предотвращению потери данных (DLP). Компания предоставляет услуги в сфере кибербезопасности в разных странах, в том числе и Казахстане.

Преимущества GTB

GTB предлагает встроенную систему классификации данных, которая работает как с файлами, так и с Outlook. Это устраняет необходимость приобретения отдельных инструментов от сторонних поставщиков, таких как Boldon James или Titus Labs. Система способна классифицировать данные на основе содержания DLP в файле, сопоставляя уровни классификации с соответствующими классификаторами DLP.

GTB — единственный поставщик, который может предоставить компаниям полную видимость данных, перемещаемых в облачных сервисах. Более того, их решения включают возможность предотвращения или блокировки несанкционированного доступа к этим данным, обеспечивая комплексную защиту в облачной среде.

GTB уникальна тем, что внедрила полноценную систему управления правами на цифровую информацию (DRM) и управления правами на информацию (IRM) как часть своего пакета DLP. Это решение позволяет управлять доступом на уровне файлов, базируясь непосредственно на классификаторах DLP, что обеспечивает беспрецедентный уровень контроля и безопасности конфиденциальных данных.

Эти особенности делают GTB Technologies единственным поставщиком, который предлагает столь интегрированный и всеобъемлющий подход к защите данных.

Особенности GTB DLP Suite

Основным инновационным продуктом разработчика является dlp решение GTB DLP Suite:

Распознает данные «в движении» (data−in−motion) и «в состоянии покоя» (data−at−rest) для документов MS Office, PDF и обычных изображений.

Доступны библиотеки на 75 языках.

Предлагает GTB Fingerprinting для защиты огромных баз данных с минимумом хеш-отпечатков.

Обеспечивает полную видимость данных, перемещающихся в облачных сервисах, и может блокировать несанкционированный доступ к облаку.

Высокомодульная система, эффективно отслеживающая конфиденциальные данные в трафике, перехватывающая и анализирующая весь передаваемый по сети трафик, а также контролирующая доступ к информации на всех устройствах.

Решения GTB

Еще одним ключевым решением является GTB Inspector, который классифицирует данные в режиме реального времени и предоставляет оперативную информацию о том, куда пользователи перемещают информацию.

Системы DLP предотвращают утечки данных, которые являются серьезной проблемой для корпораций, государственных учреждений и частных лиц. Хотя термин «DLP» получил широкое распространение с 2006 года, первые такие системы существовали и раньше. Некоторые системы DLP также защищают от внутренних и внешних угроз, ведут учет рабочего времени и контролируют действия на серверах (в том числе удаленно).

Авторизованным дистрибьютором GTB Technologies в Казахстане является iIT Distribution, которая предоставляет профессиональную поддержку для проектирования и внедрения решений GTB.

Стоимость DLP-системы включает единовременные затраты на экспертизу, разработку политики безопасности, покупку лицензии и внедрение. Цена DLP-системы зависит от комплектации, но в целом достаточно доступна для малого бизнеса.