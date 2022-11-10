Як підвищити ефективність ваших DLP-рішень за допомогою User Data Classification

10 ноября 2022, 10:15

17 листопада в 11:00 EET, live demo від компанії BAKOTECH



Істотно підвищити ефективність роботи та повернення інвестицій від використовуваних у компанії DLP-рішень — легко, якщо комбінувати їх із користувацькою класифікацією даних.

Ми розберемо наступні Use cases

Рішення від Boldon James легко справляється з цим завданням та дозволяє клієнтам ефективно керувати даними, оптимізувати операції та активно реагувати на зміни у нормативних актах.На live demo мы поговорим про пользовательскую классификацию данных от Boldon James, необходимость пользовательской оценки конфиденциальности и визуальных меток на документы, а также покажем, как интегрировать это решение с DLP от разных производителей.- Інтеграція з DLP Digital Guardian на робочій станції- Інтеграція з Trellix DLP- Захист мережі Firewall-ом, фільтрація: internal, Secret, Top Secret інформації на прикладі Palo Alto- Захист пошти (Digital Guardian Network DLP)