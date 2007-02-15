"Валентинка" маскировалась под вирус

15 февраля 2007, 10:00

Служба вирусного мониторинга компании "Доктор Веб" сообщает об обнаружении в Интернет вредоносной программы, маскирующейся под поздравительную "валентинку". Имя исходного распространяемого файла valentin.exe. Различные модификации данной вредоносной программы получили наименование по классификации Dr.Web Trojan.MulDrop.5549 и Trojan.MulDrop.5550.

При запуске этот троянец устанавливает на поражённом компьютере другую вредоносную программу, получившую по классификации Dr.Web имя Trojan.PWS.LDPinch.1437.

Trojan.PWS.LDPinch.1437 ищет зарегистрированные в системе пароли для программ (Opera, Mozilla, Mail.Ru Agent, Eudora, CuteFTP, Total Commander, ICQ, Miranda, Trillian, The Bat!, Outlook, Far, Internet Account Manager) и отсылает их злоумышленнику.

Trojan.PWS.LDPinch.1437 также собирает и передаёт злоумышленнику информацию о компьютере пользователя, конфигурации, информацию о запущенных процессах. Троянец содержит функции обхода как встроенного межсетевого экрана Windows, так и некоторых сторонних производителей, а также антивирусных средств.