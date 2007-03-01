Фишеры обратили внимание на технологии Веб 2.0

1 марта 2007, 15:10

Компания Websense, специализирующаяся на разработке решений сетевой безопасности, предупредила о том, что фишеры все активнее проявляют интерес к технологиям Веб 2.0, которые используют многие онлайновые сообщества - блоги, форумы, социальные сети, сообщается на сайте SecurityLab.

Для выведывания у пользователей персональной информации фишеры пользуются проверенными приемами в виде, например, рассылок сообщений о поимке Бен Ладена. В последних фишерских рассылках, о которых стало известно Websense, мошенники писали, что у австралийского премьер-министра Джона Говарда случился инфаркт. Не секрет, что единственная цель, которую преследуют подобные "утки" - заманить пользователей на подставной сайт, где можно будет попытаться заполучить персональные данные, чаще всего логины и пароли.

В систему к жертвам злоумышленников сразу загружается клавиатурный шпион, отслеживающий адреса посещаемых пользователем сайтов. Червь также записывает IP-адреса зараженных компьютеров, пробив которые, взломщики всегда смогут узнать местонахождение зараженных машин с помощью онлайновых карт. Такая информация, говорят эксперты, может пригодиться, если мошенники сами решат прикинуться "жертвами".