Святой Валентин принес много спама

2 марта 2007, 10:37

Лишь 5% пользователей ПК соглашаются покупать товары, предлагаемые посредством спама.

"ДиалогНаука" информирует, что накануне Дня Святого Валентина компания Sophos сообщила, что наблюдает увеличение числа спамовых кампаний, предлагающих романтические подарки, такие как драгоценности, шоколад и дамское белье. Однако новый опрос Sophos показывает, что теперь только 5% компьютерных пользователей соглашаются на покупку товаров, продвигаемых с помощью спама (*), в отличие от 9% в это же время в прошлом году.

"Результаты налицо – спамеров больше не ждет легкий и быстрый сбыт товаров, неважно, являются ли они персональными подарками ко Дню Святого Валентина или последними и величайшими препаратами для снижения веса за десять дней, - сказал Грэхем Клули, старший консультант по технологии в Sophos. - Простой факт – если бы люди прекратили покупать товары, продаваемые через спам, спамеры остановились бы. Приятно видеть снижение числа тех, кто покупает через спам, но, учитывая количество пользователей электронной почты по всему миру, 5% все-таки достаточно для того, чтобы спамеры оставались в бизнесе".

Два примера спамовых сообщений в День Святого Валентина.

Согласно Sophos, многие спам-кампании на тему Дня Святого Валентина используют графику, встроенную в текст электронного письма. Этот тип графического спама, чаще всего используемый для афер с "накачкой и сбросом" акций фондового рынка или для рекламы медицинских препаратов, популярен среди спамеров благодаря своей способности обходить те фильтры, которые сканируют только текстовое содержание. Графический спам вырос почти на 100% за 2006 год, с 18,5% в январе до 35,1% в конце декабря.

"Предполагается, что графический спам будет одной из ключевых тенденций в 2007 году. Он не только имеет большие шансы достигнуть почтовых ящиков получателей, но, особенно если продаются визуально привлекательные товары, это также и гораздо более эффективный способ убедить людей сделать покупку, - продолжил Клули. - Но, содержат ли они картинки, гиперссылки или любую другую уловку, сделанную для обхода фильтров, незапрашиваемые электронные письма продолжают создавать проблемы компаниям во всем мире, и для того, чтобы заставить злоумышленников исчезнуть, нужно, чтобы большее число людей проявили решительность и прекратили отвечать на спам".