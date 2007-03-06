Антивирус Microsoft: последний тест

6 марта 2007, 14:27

Сервис Microsoft Live OneCare не прошел тест независимой организации AV Comparatives. В ходе эксперимента исследователи проверяли 17 различных антивирусов при помощи 500 тыс. вредоносных программ, сообщается на сайте Газета.Ру.



OneCare предназначен для защиты компьютера от вирусов, шпионских программ, фильтрации интернет-трафика, создания резервных копий содержимого жесткого диска и проч. Работает OneCare только с операционными системами Windows XP и Vista. Лицензия на сервис стоит $50 в год, но пока в России не продается.



По данным AV Comparatives, на фоне других антивирусных программ OneCare выглядит слабо – ему удалось обнаружить лишь 82% вирусов, предложенных в ходе испытаний. В Microsoft заверили, что изучают результаты теста и постараются улучшить сервис.