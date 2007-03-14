"Доктор Веб" тестирует новые продукты

14 марта 2007, 10:17

Компания "Доктор Веб" объявляет о начале бета-тестирований сразу двух новых продуктов Dr.Web для Exchange Server 2000/2003 (антивирус + антиспам) и DR.Web для Lotus Domino (под Windows).

Dr.Web для Exchange Server 2000/2003 эффективно сканирует входящий и исходящий трафик; блокирует инфицированные и подозрительные объекты в карантине; отсылает извещения и предупреждения о вирусных инцидентах; ведет журнал произведенных антивирусом действий и собирает статистические данные о работе комплекса; производит автоматическое обновление вирусных баз. Антивирус Dr.Web для Exchange Server 2000/2003 имеет также функцию фильтрации почтового трафика от нежелательной корреспонденции (спама).

Антивирус Dr.Web для Lotus Domino обеспечит защиту от вирусов и других нежелательных программ для серверов приложений IBM Lotus Domino. Этот антивирус функционирует под Windows NT/2000/XP. Dr.Web для Lotus Domino проверяет наличие вирусов во всех принимаемых и отправляемых почтовых сообщениях и документах в заданных nsf- базах. Антивирус проводит излечение инфицированных почтовых сообщений и вложенных в них файлов; сохраняет инфицированные и подозрительные объекты в карантине; уведомляет пользователей и администраторов системы об инфицированных и подозрительных объектах и сохраняет результаты в лог-файле.