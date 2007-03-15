Message Labs победила спам

15 марта 2007, 11:44

Компания MessageLabs, занимающаяся предоставлением услуг по защите копроративных почтовых систем, выпустила новую версию своего сервиса обнаружения нежелательных рекламных сообщений в почтовом трафике компании, сообщает сайт SecurityLab

MessageLabs выпустила значительно обновленную версию системы защиты от нежелательных рекламных сообщений, главной особенность которой являются широкие возможности настройки и управления и высокоэффективный механизм распознавания рекламных сообщений в почтовом трафике, базирующийся на запатентованной технологии Sceptic.

Как утверждает источник, по данным независимых исследований, продукты MessageLabs фильтруют около 96% спама. Но в компании утверждают, что новый продукт защищает от спама на 100%.

Механизм Sceptic основывается на постоянно обновляющейся и расширяющейся базе знаний и включает в себя функции «самообучения»; и помимо широко известных алгоритмов защиты от спама (таких, как алгоритм Байеса), использует уникальные разработки компании.

Качество системы защиты от спама MessageLabs подтверждено многочисленными независимыми исследованиями, показатель эффективности предыдущей версии составлял около 96%. Анонсируя новое поколение своих продуктов, в компании утверждают, что теперь система защищает от спама на 100%.

9 марта компания выпустила несколько серьезных обновлений для своего сервиса, включая Email Content Control 3.0 (систему контроля содержания почтовых сообщений) и Email Image Control 2.0 (систему распознавания изображений, содержащихся в письмах). Сервис защиты MessageLabs предоставляет функциональность, наиболее востребованную именно компаниями, — возможности настройки уровней защиты, методов пересылки, политик безопасности уровня компании и прочие. Выпуском последних обновлений MessageLabs планирует еще больше упрочить положение своего продукта на рынке.