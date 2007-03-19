Американские хакеры лидируют

19 марта 2007, 15:38

Самыми активными хакерами в мире являются жители США - около трети всех компьютерных атак, осуществленных во второй половине 2006 года, стали делом рук американцев, сообщает Lenta.

Вторыми по количеству осуществленных кибератак стали китайцы, третье место заняли жители Германии. К таким выводам пришли специалисты компании Symantec, о чем сообщается в докладе, посвященном вопросам угрозы интернет-безопасности.

Выяснилось, что на долю жителей Китая приходится около 10% всех хакерских атак. Немцы удерживают 7% "рынка". Россияне, к удивлению корреспондентов британского издания, несмотря на репутацию опасных киберхулиганов, в тройку лидеров не вошли.

Как уточняет издание Sydney Morning Herald, по мнению специалистов Symantec, новой целью интернет-мошенников станут многопользовательские игры.