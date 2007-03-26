Вводится единая безопасная конфигурация Windows

26 марта 2007, 16:07

Белый дом разослал директиву руководителям ИТ-отделов правительственных агентств о введении единой "безопасной конфигурации" новых компьютеров, на которых установлена одна из операционных систем Microsoft - Windows XP или Vista, с 30 июня.

В набор "безопасной конфигурации" входят ключи реестра для антивирусов и почтовых программ, а также список сервисов, которые должны быть включены или отключены по умолчанию. Директива также призывает софтверных поставщиков и интеграторов сообщить правительству о том, будут ли предложенные настройки наиболее эффективными. Принцип единой конфигурации взят из программы военной авиации США: "соответствуй или не подключайся", сообщается на сайте Security Lab.