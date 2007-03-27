В сети Skype обнаружен новый троян

27 марта 2007, 10:34

Компания Websense предупреждает пользователей Skype о распространении в сети интернет-телефонии нового трояна, известного под именами Warezov и Stration, который является новой версией угрозы, обнаруженной в феврале. Пользователям следует опасаться сообщений "Check up this", содержащих ссылки. При переходе по ссылке пользователь перенаправляется на сайт, содержащий файл "file_01.exe". Далее появляется запрос о том, следует ли запускать этот файл. Параллельно идет скачивание и запуск частей вредоносного кода Waresov/Stration, сообщается на сайте TECHlabs.

При этом копии принятого сообщения рассылаются всем пользователям из контактного листа. После установки в системе троян пытается подключиться к серверу Yahoo и послать сообщение SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Впрочем, по словам Websense, на запросы Waresov/Stration сервер Yahoo отвечать не желает. К сожалению, со стороны разработчиков Skype пока не поступало сообщений о начале работы по блокированию работы очередного трояна, а значит пользователям остается некоторое время полагаться лишь на собственную внимательность.