КрАЗ готов к честным тендерам

18 апреля 2017, 9:45

Финиширует выставка «Автотрасса: Мосты. Дороги. Туннели 2017», в которой отечественны производитель - завод «КрАЗ», принял участие показом двух своих перспективных продуктов.

Среди более 50 международных компаний-участников Украину представлял КрАЗ. Кременчугский автозавод экспонировал самосвалы с предельными в своей линейке по грузоподъемности весовыми категориями - 26-тонный тяжеловоз КрАЗ-7133С4 (8х4) и сверхлегкий КрАЗ-5401С2 (4х2) грузоподъемностью 10 т.

Приятно отметить, что национальная продукция заинтересовала не только представителей облавтодоров разных регионов Украины, частные строительные компании, которые во все дни работы выставки очень активно посещали экспозицию украинского автозавода, но и высоких чиновников. В частности, в день открытия выставки - 13 апреля, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не только осмотрел кременчугские самосвалы, подробно расспросив в ходе осмотра о технических возможностях экспонатов, но и лично оценил эргономику рабочего места водителя, сев за руль двухосного «малыша».

После осмотра интерьера кабины самосвала КрАЗ-5401С2 он отметил: « Я вижу прогресс в украинской технике. «КрАЗ» с каждым годом старается делать все лучше и у него это получается. Я очень хочу, чтобы собственно украинская техника принимала участие в тендерах, в закупках, и мы бы имели свой хороший экземпляр. Ведь мощное производство - это то, что в первую очередь нужно для страны, а не просто быть потребителем зарубежной продукции или экспортером сырья. Я считаю, что КрАЗ с этим справиться». С большим интересом выслушал информацию об «АвтоКрАЗе», его продукции, представленных на выставке образцах и глава «Укравтодора» Славомир Новак. Он также считает, что украинские КрАЗы справятся с ремонтом и обслуживанием украинских дорог.

ЧАО «АвтоКрАЗ» с удовлетворением и надеждой смотрит в будущее, рассчитывая на начало нового этапа в развитии партнерских отношений с дорожными структурами страны и изменение в подходах новой команды Кабмина относительно поддержки отечественного производителя. КрАЗ готов к участию в тендерах, у отечественного производителя есть все необходимое для честной победы: широкий ряд спецтехники, различные модели шасси, максимально адаптированные под установку различного спецоборудования, производственный потенциал, позволяющий обеспечить автодорожные хозяйства страны всей гаммой спецтехники для содержания дорог в нужном объеме.





