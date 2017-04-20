"Доктор Веб" исследовал троянца – похитителя паролей

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали троянца Trojan.DownLoader23.60762, способного похищать логины и пароли из популярных браузеров и скачивать опасные файлы.
Большинство современных троянцев выполняет либо только одну функцию, либо сразу несколько, одна из которых – основная. Многофункциональные вредоносные программы встречаются гораздо реже. К такому типу можно отнести троянца Trojan.DownLoader23.60762, представляющего опасность для устройств под управлением Microsoft Windows. Эта вредоносная программа способна скачивать на зараженную машину другие приложения, похищать из браузеров логины и пароли, а также перехватывать вводимые на страницах различных сайтов данные.
Запустившись на атакуемом компьютере, Trojan.DownLoader23.60762 распаковывает собственное тело и ищет в памяти своего процесса фрагменты вредоносного кода, которые затем выполняет. Копию исполняемого файла Trojan.DownLoader23.60762 сохраняет во временной папке на диске инфицированного компьютера, а затем записывает путь к этому файлу в ключ системного реестра, отвечающий за автоматический запуск приложений. В результате троянец получает возможность стартовать вместе с операционной системой.
Для кражи конфиденциальной информации Trojan.DownLoader23.60762 встраивается в процесс Проводника Windows, а также в процессы браузеров Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome. В браузерах он перехватывает функции, отвечающие за работу с сетью. Благодаря этому вредоносная программа может извлекать и передавать злоумышленникам сохраненные в браузерах логины и пароли, а также перехватывать информацию, которую пользователь вводит на страницах веб-сайтов.
Троянец связывается с управляющим сервером для получения команд, среди которых замечены следующие:
запустить файл из временной папки на диске зараженного компьютера;
встроиться в работающий процесс;
скачать указанный файл;
запустить указанный исполняемый файл;
сохранить и передать злоумышленникам базу данных SQLite, используемую Google Chrome;
сменить управляющий сервер на указанный;
удалить файлы cookies;
перезагрузить операционную систему;
выключить компьютер.
Сигнатура Trojan.DownLoader23.60762 добавлена в вирусные базы Dr.Web, поэтому троянец не представляет угрозы для наших пользователей.
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