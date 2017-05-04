4 мая 2017, 9:45

Verbatim представляет новый филамент из полипропилена для 3D печати

Компания Verbatim, входящая в состав Mitsubishi Chemical Holdings Group, объявляет о выходе нового материала для 3D печати – полипропилена (РР), который обеспечивает высокий уровень устойчивости к нагреванию, химическим воздействиям и к износу. Кроме того, новый материал имеет высокую степень гибкости.



Произведенный в Японии, новый РР-филамент от компании Verbatim позволяет создать при помощи 3D принтера прототипы и продукты для автомобильной и фармацевтической индустрии, для производства игрушек и особенно для сфер применения, где объекты подвергаются химическому воздействию. Напечатанным методом экструзии из РР-филамента от компании Verbatim объектам свойственна жесткость и прочность, а их поверхность отличается гладкостью.



Полипропилен - это термопластичный полимер, один из наиболее часто используемых пластиков в промышленности. Он широко применяется в производстве пищевых упаковок, маркировок, текстиля, канцелярских принадлежностей, пластиковых компонентов, контейнеров многоразового использования различного типа, лабораторного оборудования, динамиков, автомобильных деталей и полимерных денежных знаков.



«По сравнению с другими 3D филаментами, такими как ABS и PLA, PP предлагает высокий уровень устойчивости к нагреванию, химическим воздействиям и к износу, поэтому, по нашим ожиданиям, PP будет пользоваться большой популярностью в сфере промышленного дизайна», - отметил Сигэюки Фуромото из Департамента по производству материалов для 3D печати, Mitsubishi Chemical Media, - «Благодаря стойкости к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей PP откроет новые возможности для решений в сфере 3D печати, которые другие материалы до сих пор не способны обеспечить».



PP-филаменты от компании Verbatim доступны в прозрачном цвете с эффектом глянца и диаметром нити 1.75мм и 2.85мм.

