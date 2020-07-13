Verbatim - новый бренд в портфеле Юг-Контракта

С июля этого года в брендовом портфеле компании появился Verbatim – известный мировой производитель носителей информации.
За свою более чем 50-летнюю историю Verbatim зарекомендовал себя как производитель качественных и надёжных носителей информации: USB-накопителей, карт памяти, жестких и твердотельных дисков, а также оптических носителей информации, по производству которых он занимает 1-е место в мире. Сегодня бренд Verbatim принадлежит индустриальному гиганту Mitsubishi Group и предлагает свою продукцию в 120 странах мира.
В июле этого года Юг-Контракт начинает поставки в Украину современных носителей информации от бренда Verbatim, среди которых HDD и SSD накопители, оптические носители (CD, DVD и BD диски), а также флеш-накопители и карты памяти. Вся представленная в ассортименте Юг-Контракта продукция от Verbatim – это новинки рынка, обладающие отличной эргономикой, высокой степенью надежности и серьезными скоростными характеристиками.
На сегодняшний день всё более широкое распространение получают твердотельные накопители. Реагируя на потребности рынка, Verbatim производит как внутренние, так и внешние SDD-диски. Они не имеют в своей конструкции движущихся частей или хрупких компонентов, поэтому, в отличие от жестких дисков, устойчивы к ударам и сотрясениям. Кроме того, твердотельные накопители показывают в сравнении с HDD значительно большие скорости обмена данными, что особенно важно в высокопроизводительных системах.
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