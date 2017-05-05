Toshiba Portege X30 – компактный и легкий ноутбук с Core i7

5 мая 2017, 11:15

Японская Toshiba объявила об анонсе своего нового весьма компактного и легкого ноутбука - Portege X30.



Данная новинка получила 13,3-дюймовый дисплей, а, кроме того, корпус из магниевого сплава.

Вес девайса всего 1,04 кг, а толщина корпуса – 16 мм.



В основе процессора вплоть до Intel Core i7. Объем ОЗУ – до 16 ГБ, а ПЗУ до 512МБ.



Отдельно отмечена поддержка технологии Intel vPro. Еще есть сканер отпечатков пальцев.



По части портов и разъемов известно о USB 3.1 Type-C, один USB 3.0, слот microSD, HDMI и Thunderbolt 3.



Версия аппарата с Full HD – дисплеем и Core i7-7600U + 8 ГБ ОЗУ обойдется пользователю в $1570, а модель с Core i5-7300U предлагается за 1570 долларов. Ну, и, наконец, ТОПовая сборка с Core i7-7600U, 16 ГБ ОЗУ и 512ГБ "влетит" в $1900.