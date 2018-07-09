Стартовали продажи обновленного ноутбука Toshiba Portege X30

9 июля 2018, 12:15

Японская Toshiba на территории Европы начала продажи обновленной версии своего популярного ноутбука - Portege X30.

Обновленный девайс использует 4-ядерные процессора Intel Kaby Lake Refresh-U (Kaby Lake-R). Также производитель добавил больше оперативной памяти и расширил дисковые хранилища.Кроме того, все четыре вариации обновленного Portege X30 получили клавиатуру с подсветкой, у них есть тензометрический джойстик, стереодинамики Harman Kardon и др. интересные «вещи».Самая младшенькая версия «новинки» оценена в 1670 евро.