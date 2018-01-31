Toshiba представила новые ноутбуки Portege - X20W и X30

31 января 2018, 12:45

Японская Toshiba «отметилась» анонсом новых ноутбуков - X20W и X30.



Обе новинки относятся к линейке Portege и работают под управлением Windows 10 Pro.

В качестве аппаратной платформы под капотом процессы Intel Core восьмого поколения с поддержкой технологии vPro, ориентированной на пользователей бизнеса.Portege X20W – это ноутбук – трансформер с экраном на 12,5 дюйма и поддержкой сенсорного управления. Толщина корпуса – 15,4 м.А вот Portege X30 представляет собой классический 13,3-дюйовый ноутбук с толщиной корпуса – 15,9 мм и весом чуть менее одного килограмма.Прочие спецификации моделей пока не известны. Точную дата релиза и порядок цен производитель также умалчивает.