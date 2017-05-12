Старт продаж Nokia 3310 (2017) намечен на 24 мая

12 мая 2017, 9:15

Авторитетные Западные СМИ назвали дату начала продаж переизданного мобильного телефона Nokia 3310 на территории Европы.

Так, уже 24 мая аппарат появится в Великобритании, а 26 – в Германии. Пользователи Бельгии и Нидерландов увидят новинку 5 июня.Напомним, что дебют реинкарнированного Nokia 3310 состоялся в рамках MWC2017 в Барселоне в феврале.Среди особенностей аппарата – 2,4 – дюймовый дисплей с разрешением 240х320 точек, а также 2Мп камера и слот для карт microSD. "Трубка" стала компактнее своего предшественника, а еще тоньше и легче.В рознице аппарат будет доступен с ценником в 49 евро в нескольких цветовых решения корпуса: синем, желтом, сером и красном.