Смартфон Galaxy J7 2017 "отметился" в тестере GFXBench

12 мая 2017, 11:15

В базе данных популярного бенчмарка GFXBench «всплыли» результаты тестирования смартфона Galaxy J7 2017, который пока что не был представлен официально.

Так, теперь в точности известно о том, что грядущая новинка получит 13Мп фронтальную и такую же основную камеры.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Samsung Exynos 7870, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Также отмечен 5,5-дюймовый Full HD – дисплей + Android 7.0 «из коробки».