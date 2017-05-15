Moto X 2017 "всплыл" в рамках закрытой презентации

15 мая 2017, 10:15

Один из китайских пользователей Baidu Tieba поделился некоторыми подробностями с закрытой презентации, где, в частности, был показан не анонсированный на данный момент смартфон Moto X 2017.

Судя по всему, аппарат получит 5,5-дюймовый дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 660 + 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.



Емкость аккумулятора – 3800 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки QuickCharge.

Среди прочего упоминает металлический корпус, сканер отпечатков пальцев на передней панели плюс защита корпуса по стандарту IP68.Точная дата анонса пока не называется, но, судя по всему, это случится уже совсем скоро.